Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за поддержку во время болезни отца

Накануне прошли похороны отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. На них присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Нурмагомедов-старший был похоронен в родном селении в Дагестане.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые прошли накануне в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни Рамзана Кадырова.

Видео разговора опубликовал в Instagram портал News095.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌐НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ🌐 (@news095) 4 Июл 2020 в 2:24 PDT

"От всего… Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали.… А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы", — сказал Нурмагомедов.

Спортсмен также поблагодарил Кадырова за помощь в организации перевозки своего отца на лечение из Махачкалы в Москву.

Напомним: о смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в пятницу. Об уходе из жизни тренера и отца знаменитого бойца сообщил сам Рамзан Кадыров.

© Sputnik / Виталий Тимкив Абдулманап Нурмагомедов - отец и тренер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов-старший заболел коронавирусом, и на фоне пневмонии начались осложнения: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.

Ему было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов был заслуженным тренером России и работал не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.