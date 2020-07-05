Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за поддержку во время болезни отца

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые прошли накануне в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни Рамзана Кадырова.
Видео разговора опубликовал в Instagram портал News095.
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"От всего… Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали.… А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы", — сказал Нурмагомедов.
Спортсмен также поблагодарил Кадырова за помощь в организации перевозки своего отца на лечение из Махачкалы в Москву.
Напомним: о смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в пятницу. Об уходе из жизни тренера и отца знаменитого бойца сообщил сам Рамзан Кадыров.
Нурмагомедов-старший заболел коронавирусом, и на фоне пневмонии начались осложнения: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.
Ему было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов был заслуженным тренером России и работал не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.