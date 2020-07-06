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В Китае объявлен третий уровень опасности из-за бубонной чумы

© Sputnik / Андрей Старостин
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Диагноз подтвердился у 15-летнего жителя сомона Улаанхус. Он был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В Китае в городском округе Баян-Нур был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности, передает агентство Синьхуа.

"В городе Баян-Нур во Внутренней Монголии объявлен третий уровень эпидемиологической угрозы из-за бубонной чумы", - говорится в сообщении.

До 2021 года там будут усилены меры безопасности.

Как оказалось, диагноз подтвердился у 15-летнего жителя сомона Улаанхус. Он был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка.

© Sputnik / M. Nachinkin
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Аймак (современная административно-территориальная единица в Монголии) Баян-Улгий находится на западе Монголии на границе с Россией и Китаем.

Власти напомнили местным жителям об обязательном соблюдении личной гигиены, а также порекомендовали избегать мест обитания грызунов, переносящих заболевание. Предписывается обращаться в больницу в случае недомогания и высокой температуры.

 

 

Теги:
Эпидемия, болезнь, Китай, Китай



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