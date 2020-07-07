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Курьер службы доставки Delivery Club в ожидании заказов

Курьеры Delivery Club объявили забастовку в Москве

© Sputnik / Владимир Баранов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200707/14491832/Kurery-Delivery-Club-obyavili-zabastovku-v-Moskve.html

Руководство компании в период с мая 2020 года по настоящее время не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам указанной компании.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Курьеры московского сервиса доставки еды Delivery Club объявили забастовку из-за невыплат зарплат, сообщает РИА Новости.

По словам представителя ГСУСК России по Москве Юлии Ивановой, следователи уже начали проверку.

"Из различных информационных сообщений следует, что руководство компании в период с мая 2020 года по настоящее время не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам указанной компании", - сказала Иванова.

Ранее Delivery Club сообщал, что обсудил с курьерами корректировку выплат, начисленных в период тестирования увеличенных логистических зон. Тест по увеличению зон доставки проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб, отмечали в компании.

Теги:
невыплата зарплаты, задержка зарплаты, зарплата, забастовка, еда, Россия, Россия, Москва, Москва



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