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Жители Ташкента гуляют около памятника семье Шомахмудовым

В странах СНГ могут появиться города трудовой доблести

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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9 Мая — гордимся, помним, чтим (279)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200707/14492178/V-stranakh-SNG-mogut-poyavitsya-goroda-trudovoy-doblesti.html

Документ одобряет практику присвоения национальными решениями стран-участниц СНГ почетного звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент России подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским населенным пунктам - это Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, МагнитогорскЮ, а также Ижевск, Уфа, Томск,  Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ принял постановление "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".

Документ одобряет практику присвоения национальными решениями стран-участниц СНГ почетного звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Такие меры предпринимаются в ознаменование 75-летия Победы, чтобы сохранить общую историческую память о героизме народов бывшего СССР и не допустить фальсификацию истории, подчеркивается в документе.

Пресс-служба Оренбургского государственного университета
В Ташкенте проведут конференцию, посвященную эвакуации в Узбекистан

Парламентарии стран Содружества уверены, что присвоения такого почетного звания населенным пунктам станет данью памяти труженикам тыла, которые своим доблестным трудом приближали Победу. Благодаря их самоотверженности в короткие сроки экономика СССР была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым.

Накануне замдиректора ИСАА МГУ имени М В. Ломоносова, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, доктор исторических наук, профессор Жибек Сыздыкова в интервью Sputnik Узбекистан подчеркнула, что "городом трудовой доблести" может стать и столица Узбекистана — Ташкент.

По ее словам, если бы не было эвакуации в Ташкент, Алма-Ату, на территорию Киргизии, многие вопросы решались бы сложнее. В то время тыл тоже был своеобразным фронтом.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (279)
Теги:
Россия, Узбекистан, Труд, город, Ташкент, эвакуация, победа



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