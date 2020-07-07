В странах СНГ могут появиться города трудовой доблести

Документ одобряет практику присвоения национальными решениями стран-участниц СНГ почетного звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент России подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским населенным пунктам - это Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, МагнитогорскЮ, а также Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ принял постановление "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".

Документ одобряет практику присвоения национальными решениями стран-участниц СНГ почетного звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Такие меры предпринимаются в ознаменование 75-летия Победы, чтобы сохранить общую историческую память о героизме народов бывшего СССР и не допустить фальсификацию истории, подчеркивается в документе.

Парламентарии стран Содружества уверены, что присвоения такого почетного звания населенным пунктам станет данью памяти труженикам тыла, которые своим доблестным трудом приближали Победу. Благодаря их самоотверженности в короткие сроки экономика СССР была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым.

Накануне замдиректора ИСАА МГУ имени М В. Ломоносова, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, доктор исторических наук, профессор Жибек Сыздыкова в интервью Sputnik Узбекистан подчеркнула, что "городом трудовой доблести" может стать и столица Узбекистана — Ташкент.

По ее словам, если бы не было эвакуации в Ташкент, Алма-Ату, на территорию Киргизии, многие вопросы решались бы сложнее. В то время тыл тоже был своеобразным фронтом.