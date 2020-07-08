В России изменят внешний вид водительских прав

Теперь надпись на водительских правах будет дублироваться на французском и английском языках, а в ПТС должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В России могут измениться паспорт транспортного средства и внешний вид водительских прав, говорится в приказе МВД.

"Проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE", — говорится в сообщении.

Также предлагается уточнить перечень сведений о транспортном средстве, которые вносятся как в форму свидетельства о его регистрации, так и в водительское удостоверение. Так, в соответствии с проектом приказа в свидетельство о регистрации транспортного средства должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для машин, поставленных на учет на ограниченный срок.

Также в МВД планируют изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Кроме того, в ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Это изменение коснется владельцев автомобилей, не состоявших ранее на государственном учете.