13:05 08 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца

В России изменят внешний вид водительских прав

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
Получить короткую ссылку
408 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200708/14493889/V-Rossii-izmenyat-vneshniy-vid-voditelskikh-prav.html

Теперь надпись на водительских правах будет дублироваться на французском и английском языках, а в ПТС должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В России могут измениться паспорт транспортного средства и внешний вид водительских прав, говорится в приказе МВД.

"Проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE", — говорится в сообщении.

Также предлагается уточнить перечень сведений о транспортном средстве, которые вносятся как в форму свидетельства о его регистрации, так и в водительское удостоверение. Так, в соответствии с проектом приказа в свидетельство о регистрации транспортного средства должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для машин, поставленных на учет на ограниченный срок.

В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца
© Sputnik / Алексей Филиппов
В России изменятся правила экзамена на водительские права
Также в МВД планируют изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Кроме того, в ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Это изменение коснется владельцев автомобилей, не состоявших ранее на государственном учете.

Теги:
автомобилисты, автомобили, автомобиль, права, водитель, водители, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый детеныш белого льва, родившийся в Испании, пьет молоко из бутылочки в заповеднике Guillena World Park в Севилье 10 июня 2020 года
Беби-бум: детеныши, которые родились в зоопарках мира, - фотолента
В ООН предупредили, что террористы могут вернуться в Ирак и Сирию
ООН: террористы вновь пытаются возродиться на Ближнем Востоке
План реконструкции и строительства дорог в Ташкенте
Дорожки и дороги для Ташкента: как преобразится столица

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться