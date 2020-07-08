День России предложили перенести на 1 июля

Государственный праздник отмечают 12 июня, однако у многих россиян эта дата ассоциируется не с независимостью России, а с распадом Советского Союза.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, сообщает RT.

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Она пояснила, что государственный праздник отмечают 12 июня, однако у многих россиян эта дата ассоциируется не с независимостью России, а с распадом Советского Союза.

"В связи с тем что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем", — предлагает Волынец.

Напомним, 4 июля 2020 года в России вступили в силу поправки к Конституции. После того как они были одобрены всеобщим голосованием, президент Владимир Путин подписал указ.