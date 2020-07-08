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"Есть два сценария": в ООН рассказали, каким будет мир после пандемии

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
В мире
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Sputnik Узбекистан
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Первый, оптимистический вариант, подразумевает, что страны справятся с нынешней ситуацией. Согласно второму сценарию, мир ожидается затяжной кризис.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Пандемия COVID-19 нанесла ущерб всем странам, мир вряд ли станет прежним, и есть несколько вариантов его дальнейшего развития. 

Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
© Sputnik / Михаил Воскресенский
COVID-19 был еще до вспышки в Ухане, но находился в спящем состоянии — ученые

Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в статье для издания Aftonbladet.

Первый сценарий — хороший. В соответствии с ним, странам удастся сообща справиться с нынешним вызовом и в течение девяти месяцев разработать вакцину от COVID-19, которая будет доступна для всех.

Оптимистический сценарий предполагает, что через 2-3 года государства полностью восстановят свои экономики, и все нормализуется. 

Второй вариант развития событий — менее радужный. Гутерриш предполагает, что страны не смогут договориться о сотрудничестве в борьбе с пандемией и ее последствиями. Особенно сильно это ударит по развивающимся странам, считает генсек ООН.

Что касается разработки вакцины, то ее производство затянется из-за жесткой конкуренции между государствами, и, в конечном счете, вакцину получат самые экономически развитые страны. 

"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая страна будет действовать самостоятельно — либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам", — написал Гутерриш.

В пессимистичном сценарии мир ожидает глобальная депрессия, которая продлится 5-7 лет. Лишь только потом сформируется "новая реальность".

Генсек ООН отметил, что пока не понятно, на какой из двух вариантов развития событий следует делать ставку, однако следует подготовиться к худшему сценарию.

Напомним: по последним данным, с момента начала пандемии в мире выявлено 11,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались — 544 тысячи человек, выздоровели — 6,42 миллиона.

Теги:
ООН, пандемия, коронавирус



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