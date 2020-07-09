В Казахстане 13 июля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Глава государства выразил уверенность, что каждый казахстанец, где бы он ни находился, почтит память ушедших.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса, сообщает Sputnik Казахстан.

"К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына или дочь. Выражаю соболезнования семьям умерших. Эта общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии", - сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.

Он выразил уверенность, что каждый казахстанец, где бы он ни находился, почтит память ушедших.

"Хочу призвать всех соотечественников проявить стойкость и спокойствие, ответственность перед испытаниями, выпавшими на долю нашего народа. Мы продолжает нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений, что победа будет на нашей стороне. Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца", - резюмировал президент.

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Напомним, в Казахстане от коронавируса скончались 264 человека. Всего с начала пандемии число заболевших составляет 51 059, выздоровели от COVID-19 - 16 928 человек.