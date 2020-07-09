В Риме невесты устроили акцию протеста против отсрочки их браков

Около 15 женщин собрались около фонтана Треви. В руках они держали плакаты с надписями "Вы разрушили наши браки", "Свадьбы без ограничений" и "Двери церквей закрыты для свадеб".

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В Риме около 15 женщин в белых платьях устроили акцию протеста против отсрочки их браков из-за коронавируса, сообщает Reuters.

"Флешмоб одиноких или незамужних" — акция протеста невест против отсрочки их браков из-за коронавируса. Организатором выступила итальянская свадебная ассоциация.

Около 15 женщин собрались около фонтана Треви. В руках они держали плакаты с надписями "Вы разрушили наши браки", "Свадьбы без ограничений" и "Двери церквей закрыты для свадеб".

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Напомним, в связи с распространением коронавируса в начале марта в Италии ввели карантин. Все массовые мероприятия, в том числе и брачные церемонии, проводить запретили. Однако мэрия Рима сделала исключение для тех, кто еще до блокировки забронировал гражданскую, а не церковную свадебную церемонию. Но приходить туда разрешили только молодоженам.