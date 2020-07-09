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Spotify запустится в России уже в этом месяце

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200709/14506113/Spotify-zapustitsya-v-Rossii-uzhe-v-etom-mesyatse.html

В июне Spotify снова начал вести переговоры с музыкантами, а главный офис сервиса распорядился о старте рекламной кампании в России. 

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Стриминговый сервис Spotify все-таки уже совсем скоро станет доступен для российских пользователей, сообщает Variety.

"Его запуск в России состоится уже в следующую среду, 15 июля. Партнером Spotify станет компания МТС", - говорится в информации. 

Известно, что в июне Spotify снова начал вести переговоры с музыкантами, а главный офис сервиса распорядился о старте рекламной кампании в России. 

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Напомним, в 2015-м Spotify отказался от выхода на российский рынок из-за экономического кризиса, политической ситуации и новых законов, связанных с регулированием Интернета. 

Теги:
музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, приложение, США, США, Россия, Россия



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