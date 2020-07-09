Spotify запустится в России уже в этом месяце

В июне Spotify снова начал вести переговоры с музыкантами, а главный офис сервиса распорядился о старте рекламной кампании в России.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Стриминговый сервис Spotify все-таки уже совсем скоро станет доступен для российских пользователей, сообщает Variety.

"Его запуск в России состоится уже в следующую среду, 15 июля. Партнером Spotify станет компания МТС", - говорится в информации.

Известно, что в июне Spotify снова начал вести переговоры с музыкантами, а главный офис сервиса распорядился о старте рекламной кампании в России.

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Напомним, в 2015-м Spotify отказался от выхода на российский рынок из-за экономического кризиса, политической ситуации и новых законов, связанных с регулированием Интернета.