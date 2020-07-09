Куда можно будет летать после возобновления авиасообщения в России

Главные темы

Более ста строителей завода синтетического топлива заразились COVID-19 Известно, что COVID-19 был выявлен у лиц, помещенных в карантин после контакта с инфицированным гражданином. 7

Можно ли повторно заразиться COVID-19 — ответ главного эпидемиолога Узбекистана Нурмат Отабеков считает, что все дело в иммунитете человека и антителах, которые вырабатываются после болезни. 38