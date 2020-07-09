Куда можно будет летать после возобновления авиасообщения в России

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы, сообщают российские СМИ.
"В их число входит Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия", - говорится в информации.
Указанные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемической ситуации.
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Ранее стало известно, что Россия планирует открыть международное авиасообщение, прерванное во время пандемии коронавируса, в два этапа.