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Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Риги.

Куда можно будет летать после возобновления авиасообщения в России

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https://uz.sputniknews.ru/world/20200709/14506793/Kuda-mozhno-budet-letat-posle-vozobnovleniya-aviasoobscheniya-v-Rossii.html

Указанные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемической ситуации.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы, сообщают российские СМИ.

"В их число входит Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия", - говорится в информации.

Указанные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемической ситуации.

"Взлететь в любой момент": российские авиакомпании готовы возобновить рейсы в СНГ >>

Ранее стало известно, что Россия планирует открыть международное авиасообщение, прерванное во время пандемии коронавируса, в два этапа.

Теги:
Карантин, Авиасообщение, Россия, Россия



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