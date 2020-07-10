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В России предложили деноминацию рубля

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200710/14515216/V-Rossii-predlozhili-denominatsiyu-rublya.html

Сейчас компании в целях выживания активно уходят в серые схемы расчетов, а граждане продолжают получать зарплаты в конвертах.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишет РИА Новости.

По его словам, о такой мере приходится говорить из-за резкого роста в стране количества наличных денег. По оценкам Центробанка, в июле объем наличности превысил 11,6 триллиона рублей, достигнув рекордной отметки. Другими словами, на каждого россиянина, в том числе детей, приходится по 80 тысяч рублей.

"Бутылка воды после деноминации будет стоить 30-70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, а доллар — около 70 копеек. И в целом, возвращение копейки поспособствует большему доверию российской валюте", - говорится в сообщении.

По мнению Разуваева, сейчас компании в целях выживания активно уходят в серые схемы расчетов, а граждане продолжают получать зарплаты в конвертах. Деноминация позволит поставить под контроль такие операции и выявить незадекларированные доходы.

Теги:
Экономика, Россия, Россия, рубль



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