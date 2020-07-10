18:25 10 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск

"Ешь, чтобы помочь": власти Британии оплатят гражданам 50% счета в ресторанах

© Sputnik / Густаво Вальенте
В мире
Получить короткую ссылку
3 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200710/14515839/Esh-chtoby-pomoch-vlasti-Britanii-oplatyat-grazhdanam-50-scheta-v-restoranakh.html

Это один из шагов британского правительства по перезапуску экономики в условиях пандемии. Данная мера введена с августа.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Власти Великобритании придумали, как помочь малому бизнесу, по которому, как считается, больше всего нанес удар коронавирус и введенные карантинные ограничения.

В частности, речь идет о сфере общественного питания, передает BBC. 

В Британии потребовали от Китая $4 трлн за ущерб от COVID-19 >>

Так, всем гражданам страны было решено предоставить скидку в 50% на походы во все рестораны, кафе и пабы (с понедельника по среду). Воспользоваться льготой можно будет неограниченное количество раз.

Новые правила будут введены с августа. 

Программу по спасению ресторанного бизнеса назвали "Ешь, чтобы помочь". Как заявили власти, эта программа призвана "вернуть британцев в рестораны, кафе и пабы" и защитить 1,8 миллиона рабочих мест. 

Между тем оплачивать 50% счета будут не владельцы общепита, а правительство. В конце каждой недели заведения смогут требовать возврата денег. Их перечислят на банковские счета предпринимателей спустя несколько дней. 

Теги:
Великобритания, ресторан, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мини-юбка и красивая улыбка: рейс в прошлое к стюардессам XX века
Памяти Абдулманапа Нурмагомедова: Спецсерия фильма 'Dagestan: Land of Warriors'
RT выпустил спецсерию в память о Абдулманапе Нурмагомедове - видео
Узбекистан спешит на помощь
Кому Узбекистан протянул руку помощи в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться