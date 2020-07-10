"Ешь, чтобы помочь": власти Британии оплатят гражданам 50% счета в ресторанах

Это один из шагов британского правительства по перезапуску экономики в условиях пандемии. Данная мера введена с августа.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Власти Великобритании придумали, как помочь малому бизнесу, по которому, как считается, больше всего нанес удар коронавирус и введенные карантинные ограничения.

В частности, речь идет о сфере общественного питания, передает BBC.

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Так, всем гражданам страны было решено предоставить скидку в 50% на походы во все рестораны, кафе и пабы (с понедельника по среду). Воспользоваться льготой можно будет неограниченное количество раз.

Each Monday to Wednesday in August, customers can enjoy up to £10 off meals and non-alcoholic drinks per person in eligible cafes, pubs and restaurants. #PlanForJobs pic.twitter.com/Q13Sn02TwE — HM Treasury (@hmtreasury) July 8, 2020

Новые правила будут введены с августа.

Программу по спасению ресторанного бизнеса назвали "Ешь, чтобы помочь". Как заявили власти, эта программа призвана "вернуть британцев в рестораны, кафе и пабы" и защитить 1,8 миллиона рабочих мест.

Между тем оплачивать 50% счета будут не владельцы общепита, а правительство. В конце каждой недели заведения смогут требовать возврата денег. Их перечислят на банковские счета предпринимателей спустя несколько дней.