Независимая комиссия даст оценку рекомендациям ВОЗ во время пандемии

Рабочую группу уже готовы возглавить экс-премьер Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. Мандат комиссии планируется разработать по согласованию с государствами-членами ВОЗ.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаст независимую комиссию, которая оценит разумность действий, которые были приняты ею во время пандемии.

Кроме того, специалисты проанализируют эффективность мер других государств по борьбе с COVID-19.

Рабочую группу уже согласились возглавить экс-премьер Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф.

Предварительный доклад комиссии будет представлен в ноябре — к предстоящей министров здравоохранения государств-членов ВОЗ.

"Это не будет стандартный отчет, чтобы поставить галочку, а затем положить на полку собирать пыль. Это то, к чему мы отнесемся со всей серьезностью", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, что с начала пандемии организация регулярно подвергалась нападкам со стороны некоторых стран.

В частности, президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что та поддерживала Китай, который, по мнению Трампа, дезинформировал международное сообщество и долго скрывал правдивую информацию.

Подобная поддержка, по словам главы Белого дома, привела к тем масштабам пандемии, которые сейчас есть. После этого Вашингтон прекратил финансирование организации и заявил о создании аналогичной структуры.

В ВОЗ назвали это абсурдом. Ряд стран тоже не поддержали позицию Трампа, заявив, что выход США из организации окажет разрушительное воздействие в не без того трудный период.

Китай финансово поддержит ВОЗ, от которой ранее отказался Трамп >>

В России также осудили попытки возложить на Китай и Всемирную организацию здравоохранения ответственность за пандемию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна поддерживает принимаемые ВОЗ меры по противодействию COVID-19 и выступает за укрепление координирующей роли этой организации в борьбе с пандемией.