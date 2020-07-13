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Денежные купюры и монеты России

"Никакой деноминации": Центробанк РФ раскритиковал идею реформы рубля

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Узбекистан
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Глава национального регулятора заверила, что с номиналами российских купюр сейчас "все в порядке" и никаких причин что-то менять нет.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. На днях в России выступили с идеей о деноминации национальной валюты в 100 раз.

Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Как отмечал руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, о такой мере приходится говорить из-за резкого роста в стране количества наличных денег.

По его словам, сейчас компании в целях выживания активно уходят в серые схемы расчетов, а граждане продолжают получать зарплаты в конвертах.

В Центробанке РФ к данной инициативе отнеслись скептически и поспешили заверить: ни о какой деноминации речи не идет и идти не может.

"У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем", — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Между тем в одном Разуваев был прав: оборот наличных в стране действительно резко вырос. Так, по данным Центробанка, их объем в обращении, по данным на 1 июля, достиг рекордного показателя в 12,42 триллиона рублей. Таким образом, лишь за месяц объем наличных в стране увеличился на 3,5%.

Теги:
Экономика, рубль, Центробанк России



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