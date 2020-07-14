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iPhone SE

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

REUTERS/Stephen Lam
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200714/14537756/Apple-planiruet-vypustit-smartfon-deshevle-iPhone-SE.html

Цена на гаджет ожидается на уровне китайских смартфонов среднего сегмента, то есть в диапазоне от 200 до 300 долларов.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Совсем скоро Apple выпустит еще более доступный смартфон, чем новый iPhone SE, сообщает "Прайм".

"Цена на гаджет ожидается на уровне китайских смартфонов среднего сегмента, то есть в диапазоне от 200 до 300 долларов. Дизайн нового устройства может быть вдохновлен прошлыми флагманами компании", - говорится в информации.

Известно, что новый смартфон предназначен в первую очередь для рынков развивающихся стран. Бюджетный iPhone останется без современного процессора, мощного аккумулятора и большого экрана.

Напомним, недавно компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, где представила iOS 14. 

Ключи от авто и виджеты: Apple представила iOS 14 >>

Один из главных новых инструментов - сервис для работы с приложениями App Library, который группирует приложения по категориям на рабочем стол, а также уведомление о входящем звонке, которое будет показываться не на весь экран, а иконкой сверху.

Теги:
гаджет, смартфон, мобильный телефон, IT-технологии, технологии, iPhone, iPhone, Apple



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