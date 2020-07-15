В Беларуси задержали более ста человек во время протестов

Митинги из-за отказала допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В различных городах Беларуси начали задерживать участников стихийных акций протеста, их число выросло уже до ста человек, сообщает РИА Новости.

Кадры столкновений ОМОНа и протестующих опубликованы на Telegram-канале RT. Также известно, что среди задержанных есть и сотрудники СМИ.

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Митинги из-за отказала допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. В столице протестующие заняли улицу Немига.

В Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы.