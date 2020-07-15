11:30 15 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
В Беларуси задержали более ста человек во время протестов

В Беларуси задержали более ста человек во время протестов

© Sputnik /
В мире
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200715/14540020/V-Belarusi-zaderzhali-bolee-sta-chelovek-vo-vremya-protestov.html

Митинги из-за отказала допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В различных городах Беларуси начали задерживать участников стихийных акций протеста, их число выросло уже до ста человек, сообщает РИА Новости.

Кадры столкновений ОМОНа и протестующих опубликованы на Telegram-канале RT. Также известно, что среди задержанных есть и сотрудники СМИ.

Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку >>

Митинги из-за отказала допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. В столице протестующие заняли улицу Немига.

В Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы. 

 

Теги:
выборы, протесты, протест, Митинг, Беларусь



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Корабли ВМФ России прибывают в Финский залив для участия в параде
Величие и красота: корабли прибывают в Финский залив для участия в параде — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться