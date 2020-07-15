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У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

© REUTERS / Paul Childs
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За последние пять лет у российских мужчин стало на 19% больше свободного времени, чем у женщин. Почему?

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В России за последние пять лет у мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин, считает компания FinExpertiza, которая проанализировала досуг мужчин и женщин.

Оказалось, что за последние пять лет у российских мужчин стало на 19% больше свободного времени, чем у женщин.

"Это произошло потому, что женщины значительно больше времени тратят на бытовые работы и заботу о членах семьи", - говорится в сообщении.

Например, россиянки в среднем имеют 3 часа свободного времени в будние дни и 5 — в выходные. У мужчин же — по 3 часа 40 минут досуга каждый будний день и по 6 с лишним — каждый выходной.

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При этом женщины больше времени, чем мужчины, тратят на молитвы и посещение религиозных служб — по 3 минуты в день, в выходные — по 5.

Более того, женщины тратят меньше времени на спорт и мероприятия, чем мужчины.

 

Теги:
мужчина, женщина, Россия, Россия



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