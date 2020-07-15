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Канье Уэст

Не прошло и двух недель: Канье Уэст вышел из президентской гонки

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Ранее рэпер уже говорил о том, что временами его начинает преследовать паранойя и одержимость теориями заговоров, а его настроение меняется каждый час. 

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в США, сообщают американские СМИ.

Специалист по проведению голосования и участник избирательной кампании Канье Стив Крамер заявил, что музыкант более не участвует в президентской гонке.

"Он вышел и даст знать, как только все отменится. Я скажу вам, что знаю сам, так как только что уволил весь наш штат. Сегодня от нас ушло 180 человек. Я не могу сказать ничего плохого или хорошего про Канье. Все руководствуются личными мотивами, когда принимают важные решения. А решение участвовать в предвыборной гонке, безусловно, одно из самых важных в жизни: любой, кто участвует в этом впервые, будет подвержен сомнениям", - заявил он.

Сам Уэст пока не прокомментировал это. 10 июля Канье выложил видео, в котором показал, как регистрируется в качестве избирателя, а пятью днями ранее написал, что выдвигается в президенты.

Более того, рэпер раскрыл даже некоторые детали своей предвыборной кампании. 

Канье Уэст
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"Пришло время": Канье Уэст о Трампе и решении баллотироваться в президенты

Параллельно с этой новостью в американских СМИ начали ходить слухи о том, что выходка с предвыборной кампанией не более чем последствие сложного психологического состояния Уэста, который уже давно борется с биполярным расстройством.

Напомним, ранее Канье Уэст уже говорил о том, что временами его начинает преследовать паранойя и одержимость теориями заговоров, а его настроение меняется каждый час. 

Теги:
музыканты, музыкант, выборы, президент США, президент, Президент, США, США



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