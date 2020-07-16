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Самолет-разведчик разбился на востоке Турции

© AFP 2018 / OZAN KOSE
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200716/14551441/Samolet-razvedchik-razbilsya-na-vostoke-Turtsii.html

Известно, что во время инцидента самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Самолет-разведчик потерпел крушение на востоке Турции, погибли семь сотрудников органов безопасности, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

"Самолет-разведчик разбился на высоте 2,2 тысячи метров в районе горы Артос в провинции Ван. Сойлу добавил, что среди погибших - двое пилотов", - говорится в сообщении.

Известно, что во время инцидента самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию. Крушение произошло в 03.00 по местному времени. 

Теги:
крушение самолета, Крушение, самолет, Самолет, Турция, Турция



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