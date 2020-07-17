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Гора Рашмор, США

Канье Уэст выложил фотографию "скалы президентов США" со своим лицом

© AFP 2018 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
В мире
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На фотографии скульптурный портрет Канье Уэста находится справа от портрета Авраама Линкольна. Изображение рэпер подписал - "2020".

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст, который накануне зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах, опубликовал в Twitter фотографию мемориала на горе Рашмор, где его лицо находится рядом с другими четырьмя скульптурными портретами президентов США.

На фотографии скульптурный портрет Канье Уэста находится справа от портрета Авраама Линкольна. Изображение рэпер подписал - "2020".

Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США.

Напомним, 10 июля Канье выложил видео, в котором показал, как регистрируется в качестве избирателя, а пятью днями ранее написал, что выдвигается в президенты.

Канье Уэст
Instagram
Не прошло и двух недель: Канье Уэст вышел из президентской гонки

Более того, рэпер раскрыл даже некоторые детали своей предвыборной кампании. 

Параллельно с этой новостью в американских СМИ начали ходить слухи о том, что выходка с предвыборной кампанией не более чем последствие сложного психологического состояния Уэста, который уже давно борется с биполярным расстройством.

15 июля специалист по проведению голосования и участник избирательной кампании Канье Стив Крамер заявил, что музыкант более не участвует в президентской гонке.

"Пришло время": Канье Уэст о Трампе и решении баллотироваться в президенты >>

Однако буквально на следующий день Канье Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов.

Теги:
Президент, выборы президента, выборы, США, США



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