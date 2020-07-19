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Птица в степи

Африка раскалывается на две части, между ними будет океан — ученые

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200719/14575694/Afrika-raskalyvaetsya-na-dve-chasti-mezhdu-nimi-budet-okean--uchenye.html

Такое станет возможно примерно через 5–10 млн лет, поскольку подобные объекты могут распадаться со скоростью до 1,2 сантиметра за один год.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В будущем Африка распадется на две части. Об этом заявили ученые, проанализировав движение тектонических плит на материке.

По мнению специалистов, этот процесс происходит уже сейчас. Тому доказательство — трещина на юго-западе Кении, которая неожиданно образовалась несколько лет назад. Она достигает несколько километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину.

​Кроме того, похожий участок есть и в регионе Афар в Эфиопии. Он расположен на стыке сразу трех тектонических плит, которые медленно движутся в разные стороны друг от друга.

Трещина, которая образовалась в 2005 году, с каждым годом лишь увеличивается. Сейчас ее длина достигает 56 километров. Все это говорит о неминуемом расколе Африки, считают специалисты.

По оценкам ученых, между двумя отколовшимися частями Африки образуется новый океан. Для формирования водного бассейна потребуется около 5-10 миллионов лет. Он возникнет из вод Аденского залива и Красного моря.

К слову, Красное море и Аденский залив также когда-то образовались из-за африканской и арабской тектонических плит.

Теги:
Ученые, Океан, Африка



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