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Канье Уэст на первой встрече с избирателями

Канье Уэст на встрече с избирателями пообещал миллион долларов всем матерям

© REUTERS / RANDALL HILL
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200720/14582924/Kane-Uest-na-vstreche-s-izbiratelyami-poobeschal-million-dollarov-vsem-materyam.html

Он затронул такие темы, как расизм, права чернокожих, аборты, оружие, ЛГБТ и многие другие. Выступление рэпера вызвало много вопросов на тему его психического здоровья.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Канье Уэст провел первую встречу с избирателями в городе Чарльстон (штат Южная Каролина), сообщает местный канал WCBD-TV.

Рэпер выступал перед собравшимися в бронежилете, на его голове были выбриты цифры "2020". Также он решил выступать без микрофона.

Он затронул такие темы, как расизм, права чернокожих, аборты, оружие, ЛГБТ и многие другие.

"Демократам плевать на черных… Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, — это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной", - заявил он.

Канье также объявил, что против запрета абортов, но предложил оказывать финансовую помощь семьям, чтобы они могли сохранить ребенка.

"Каждый, кто имеет ребенка, получает миллион долларов", — сказал Уэст.

Также он привел в пример свои личные истории с женой Ким Кардашьян и родителями и разрыдался прямо на сцене.

Местные СМИ пишут, что выступление рэпера вызвало много вопросов на тему его психического здоровья.

Напомним, 10 июля Канье выложил видео, в котором показал, как регистрируется в качестве избирателя, а пятью днями ранее написал, что выдвигается в президенты.

Гора Рашмор, США
© AFP 2018 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Канье Уэст выложил фотографию "скалы президентов США" со своим лицом

Параллельно с этой новостью в американских СМИ начали ходить слухи о том, что выходка с предвыборной кампанией не более чем последствие сложного психологического состояния Уэста, который уже давно борется с биполярным расстройством.

Пятнадцатого июля специалист по проведению голосования и участник избирательной кампании Канье Стив Крамер заявил, что музыкант более не участвует в президентской гонке.

"Пришло время": Канье Уэст о Трампе и решении баллотироваться в президенты >>

Однако буквально на следующий день Канье Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов.

Теги:
выступление, президент, Президент, выборы президента, выборы, США, США



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