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Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes

© REUTERS / Steve Nesius
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Sputnik Узбекистан
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Состояние Маска увеличилось на 5,1 миллиарда долларов за последний день и составило 74,2 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, гласит рейтинг Forbes.

"Состояние Маска увеличилось на 5,1 миллиарда долларов за последний день и составило 74,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, Илон Маск впервые попал в список Forbes в 2012 году. Тогда он занимал 190-е место с состоянием $2,4 млрд. В январе 2020-го он был на 37-м месте.

Илон Маск
© AFP 2018 / Theo Wargo
Илон Маск

Лидером рейтинга стал глава Amazon Джефф Безос, чье состояние увеличилось на 13 миллиардов долларов, до 189 миллиардов долларов.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

На втором месте оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей (113,8 миллиарда долларов).

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Третью — один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд).

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Следом идет создатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием $90,3 млрд.

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Теги:
деньги, публичные люди, люди, рейтинг, Илон Маск, Forbes



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