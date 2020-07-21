Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes

Состояние Маска увеличилось на 5,1 миллиарда долларов за последний день и составило 74,2 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, гласит рейтинг Forbes.

"Состояние Маска увеличилось на 5,1 миллиарда долларов за последний день и составило 74,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, Илон Маск впервые попал в список Forbes в 2012 году. Тогда он занимал 190-е место с состоянием $2,4 млрд. В январе 2020-го он был на 37-м месте.

© AFP 2018 / Theo Wargo Илон Маск

Лидером рейтинга стал глава Amazon Джефф Безос, чье состояние увеличилось на 13 миллиардов долларов, до 189 миллиардов долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos) 19 Мар 2018 в 2:31 PDT

На втором месте оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей (113,8 миллиарда долларов).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bernard arnault quotes&advices (@bernardarnaults_official) 4 Май 2020 в 8:06 PDT

Третью — один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bill Gates (@thisisbillgates) 8 Дек 2019 в 8:19 PST

Следом идет создатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием $90,3 млрд.