Стало известно имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке

Захватчик часто бывал в городе, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Украинские СМИ узнали имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке: по данным осведомленных источников местного издания "Волынские новости", злоумышленника зовут Максим Кривош, пишет РИА Новости.

"Это его ненастоящее имя. Мужчину на самом деле зовут Кривош Максим Степанович. Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника", - сообщает издание.

Известно, что захватчик часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, "правда, диковатого". Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Напомним, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

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Правоохранители возбудили дело по статье "Захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.