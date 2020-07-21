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Санкт-Петербург обошел Москву по качеству жизни

© Sputnik / Александр Демьянчук
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Sputnik Узбекистан
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В десятку вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Опубликован рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов, на втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область.

Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.

В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.

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Регионы оценивались по десяти критериям, начиная от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами.

Также принимались во внимание климатические условия проживания.

Теги:
город, рейтинг, Москва, Москва, Краснодарский край, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург



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