Пандемия продлится до Нового года - академик

Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а, возможно, будут сезонные всплески.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. До 2021 года в России ситуация с коронавирусом не изменится, считает академик РАН Виктор Малеев, сообщает портал "Будущее России. Национальные проекты".

"Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а, возможно, будут сезонные всплески", — сказал он.

Также Малеев напомнил, что ежедневно в России выявляется более шести тысяч инфицированных, и эта цифра не может одномоментно упасть до, например, 500 или вырасти до 12 тысяч. В Москве и Подмосковье заражается менее тысячи жителей в день, при этом выписывается значительно больше переболевших. Таким образом накапливается коллективный иммунитет.

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"Если у нас к осени появится вакцина, то ее же еще наработать нужно, нельзя сделать 100-300 доз вакцины и успокоиться. Счет идет на миллионы доз, а на это нужно время. Но повторюсь: у нас еще первая волна не закончилась, а впереди осень и похолодание", - добавил эксперт.

Напомним, на территории Москвы за прошедшие сутки еще 1 168 человек были выписаны из больниц.