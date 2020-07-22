Туристам за отдых в России частично возместят расходы

Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей, а список регионов, где можно отдохнуть, тоже подготовлен.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Кабмин выделил средства для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов, сообщает РИА Новости.

"Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году", - говорится в информации.

Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей, а список регионов тоже подготовлен.

По словам Мишустина, сумма возврата составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура.