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Международный аэропорт Симферополь

Туристам за отдых в России частично возместят расходы

© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Sputnik Узбекистан
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Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей, а список регионов, где можно отдохнуть, тоже подготовлен.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Кабмин выделил средства для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов, сообщает РИА Новости.

"Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году", - говорится в информации.

Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей, а список регионов тоже подготовлен.

По словам Мишустина, сумма возврата составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура.

Теги:
отпуск, отдых, Россия, Россия



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