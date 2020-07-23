Китай запустил свою первую миссию к Марсу

Главная цель — найти на Марсе возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия там настолько измениться в будущем, что планета станет пригодной для людей.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Китайский зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" успешно вышел на заданную орбиту, сообщает РИА Новости.

Главная цель миссии — найти на Марсе возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия там настолько измениться в будущем, что планета станет пригодной для людей.

"Ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") стартовала в 12.41 по местному времени (7.41 мск) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Китайские власти заявили, что пуск был успешным", - говорится в информации.

По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до Марса.

Миссия предполагает выход на орбиту Марса, посадку и перемещение по его поверхности. Первые данные зонд сможет передать на Землю в 2021 году. В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Красной планеты и всей Солнечной системы.