Россия возобновляет международные перелеты - премьер-министр

Границы пока открыты с тремя странами - Турцией, Великобританией и Танзанией, сообщила Татьяна Голикова.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр России Мишустин подтвердил информацию о возобновлении международного авиасообщения с некоторыми странами, сообщают РИА Новости.

Известно, что улететь за границу можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что границы пока открыты с тремя странами - Турцией, Великобританией и Танзанией.

С 1 августа восстанавливается сообщение с Анкарой и Стамбулом, а с 10 августа - с курортными турецкими городами Анталья, Бодрум и Даламан. Для въезда в Россию нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

В настоящее время ведутся переговоры о возобновлении полетов еще примерно с 30 странами.