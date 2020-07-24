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Россия возобновляет международные перелеты - премьер-министр

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200724/14619688/Rossiya-vozobnovlyaet-mezhdunarodnye-perelety---premer-ministr.html

Границы пока открыты с тремя странами - Турцией, Великобританией и Танзанией, сообщила Татьяна Голикова.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр России Мишустин подтвердил информацию о возобновлении международного авиасообщения с некоторыми странами, сообщают РИА Новости.

Известно, что улететь за границу можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что границы пока открыты с тремя странами - Турцией, Великобританией и Танзанией.

С 1 августа восстанавливается сообщение с Анкарой и Стамбулом, а с 10 августа - с курортными турецкими городами Анталья, Бодрум и Даламан. Для въезда в Россию нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

В настоящее время ведутся переговоры о возобновлении полетов еще примерно с 30 странами.

Теги:
Премьер-министр, полеты, Авиасообщение, Россия



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