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Сотрудник ФСБ

В Ташкенте изучают ситуацию с ликвидацией террориста в Подмосковье

© Sputnik / Андрей Стенин
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200727/14634873/V-Tashkente-izuchayut-situatsiyu-s-likvidatsiey-terrorista-v-Podmoskove.html

Идет мониторинг ситуации вокруг ликвидации в Подмосковье террориста из Центральной Азии, но официальных документов к настоящему моменту от российской стороны еще не поступало.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию, связанную с ликвидацией террориста в подмосковных Химках, пока нет информации, гражданином какой страны он являлся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Идет мониторинг ситуации вокруг ликвидации в Подмосковье террориста из Центральной Азии, но официальных документов к настоящему моменту от российской стороны еще не поступало", - уточнил собеседник.

По его словам, об идентификации гражданства задержанного пока говорить еще рано.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении теракта в российской столице.

У заброшенных гаражей в подмосковных Химках был обнаружен подозрительный мужчина. При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован. У него нашли автомат Калашникова и гранаты. 

УФСБ и УМВД России
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Сообщается, что террористической группировкой, в которой состоял мужчина, планировался теракт в одном из людных мест Москвы. Также известно, что убитый - гражданин одной из центральноазиатских республик, в столице России он жил в съемной квартире. При ее обыске силовики обнаружили доказательства того, что бандит был связан с сирийскими террористами в Сирии и готовил теракт.

Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий, уголовное дело пока возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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Из комментария СК можно сделать вывод, что боевик успел сделать пять выстрелов: после ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине (из 30) и пять гильз.

Теги:
ЦА, Борьба с терроризмом, Террористы, ФСБ, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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