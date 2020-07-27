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Официант с бокалом вина

В России запустился сервис безналичных чаевых

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200727/14635086/V-Rossii-zapustilsya-servis-beznalichnykh-chaevykh.html

Для безналичной оплаты чаевых гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Международная платежная система Mastercard запустила в России сервис для безналичной оплаты чаевых - деньги будут моментально поступать на карту официанта, сообщила платежная система РИА Новости.

"Оставить безналичные чаевые можно быстро, просто и безопасно, и они моментально и адресно направляются на карту официанта. В основе безналичных чаевых – специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов. Эквайером выступает РНКО "Деньги.Мэйл.Ру", - говорится в сообщении.

Для безналичной оплаты чаевых гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. Затем на веб-странице сервиса на своем смартфоне гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму на чай.

Оплатить чаевые можно любой банковской картой, а также через мобильные кошельки Apple Pay или Google Pay. Никаких приложений гостям скачивать не нужно, сервис работает в браузере.

Айфон
© Sputnik / Александр Гальперин
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Сотрудникам ресторанов достаточно создать учетную запись в Etiquette, при смене работы или с выпуском новой банковской карты не нужно каждый раз обновлять свои данные, чтобы продолжать получать чаевые.

На платформе могут зарегистрироваться официанты, повара, менеджеры и получать электронные чаевые на карты ведущих международных платежных систем, выпущенных любым российским банком.

Теги:
электронные платежи, платежная система, Россия, Россия



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