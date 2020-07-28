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Астероид. Архивное фото

К Земле приближается астериод размером с футбольное поле — NASA

© CC BY 2.0 / Hubble ESA / Artist's view of watery asteroid in white dwarf star system GD 61
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200728/14641552/K-Zemle-priblizhaetsya-asteriod-razmerom-s-futbolnoe-pole--NASA.html

Пятого августа небесное тело максимально приблизится к нашей планете. В следующий раз 2009 PQ1 сблизится с Землей в 2137-м.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Ученые NASA заявили, что к Земле движется астероид 2009 PQ1, сопоставимый по своим размерам с футбольным полем.

© Foto : Mohammad Sadegh Hayati / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year
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Его размер варьируется от 84 до 190 метров.

Максимально близко к нашей планете небесное тело пролетит 5 августа в 19.35 по московскому времени.

При этом специалисты даже рассчитали расстояние, на которое астероид подойдет к Земле, — оно составит расстояние от Земли до Луны, помноженное на семь.

Впервые небесный объект обнаружили в августе 2009 года. Об этом говорит и его название — 2009 PQ1. Это один из астероидов, относящихся к группе "Аполлонов" — небесных тел, которые, пролетая, пересекают орбиту Земли. 

В следующий раз 2009 PQ1 приблизится к нашей планете в 2137 году.

Ранее мы писали о том, что к Земле приблизилась комета, которая в последний раз пролетала мимо Солнечной системы 7 150 лет назад, когда люди еще жили в каменном веке.

Теги:
NASA, Земля, астероид, Космос



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