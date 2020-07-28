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Евросоюз не откроет границы для России до середины августа

© Sputnik / Владимир Астапкович
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200728/14642526/Evrosoyuz-ne-otkroet-granitsy-dlya-Rossii-do-kontsa-avgusta.html

Обновленный список стран, для граждан которых могут быть сняты ограничения на въезд в Европу, будет опубликован Брюсселем уже в ближайшие несколько дней.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Евросоюз не откроет границы для России до середины августа, сообщают местные СМИ.

"Евросоюз снова не планирует включать Россию в список государств, с которыми на фоне пандемии коронавируса будут открыты границы", - говорится в информации.

Предполагается, что обновленный список стран, для граждан которых могут быть сняты ограничения на въезд в Европу, будет опубликован Брюсселем уже в ближайшие несколько дней. Следующий его пересмотр состоится только в середине августа.

Основной критерий для попадания в список, как уточняется на сайте Совета Европы, — ситуация с количеством новых заражений коронавирусной инфекцией, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС. 

Теги:
Евросоюз, Евросоюз, Евросоюз, коронавирус, Карантин, Россия, Россия



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