Обновленный список стран, для граждан которых могут быть сняты ограничения на въезд в Европу, будет опубликован Брюсселем уже в ближайшие несколько дней.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Евросоюз не откроет границы для России до середины августа, сообщают местные СМИ.

"Евросоюз снова не планирует включать Россию в список государств, с которыми на фоне пандемии коронавируса будут открыты границы", - говорится в информации.

Предполагается, что обновленный список стран, для граждан которых могут быть сняты ограничения на въезд в Европу, будет опубликован Брюсселем уже в ближайшие несколько дней. Следующий его пересмотр состоится только в середине августа.

Основной критерий для попадания в список, как уточняется на сайте Совета Европы, — ситуация с количеством новых заражений коронавирусной инфекцией, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС.