На аукционе в Каннах продали факел Олимпиады-80

Именно от этого факела, который нес баскетболист Сергей Белов, зажегся олимпийский огонь на стадионе "Лужники".

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. В Каннах продали факел Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Москве.

"Финальная цена лота составила 2 500 евро (210 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.

Именно от этого факела, который нес баскетболист Сергей Белов, зажегся олимпийский огонь на стадионе "Лужники".

Авторами главного олимпийского атрибута были Борис Тучин и Валентин Любман. Они сделали белый алюминиевый корпус с золотыми кольцами, в центральной части которого находится эмблема Олимпиады.

Напомним, двадцатого июля информационное агентство и радио Sputnik запустили спецпроект "Москва-80: ретро-tube", подготовленный к 40-летию Олимпийских игр.

Фишка проекта - участие в нем четырех известных журналистов и блогеров: Дмитрия "Гоблина" Пучкова, Дмитрия Губерниева, Тины Канделаки и Михаила Ронкайнен.