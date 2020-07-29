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Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин

В России вакцина от коронавируса станет доступной с 15 августа

AP Photo / Sakchai Lalit
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В данный момент вакцина передана в Научный центр экспертизы. Если все будет хорошо, Минздрав выдаст регистрационное удостоверение, после этого документы передадут в Росздравнадзор.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции может получить разрешение на гражданский оборот 15-16 августа, сообщил источник РИА Новости.

"Разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа", - говорится в информации.

В данный момент вакцина передана в Научный центр экспертизы. Если все будет хорошо, Минздрав выдаст регистрационное удостоверение, после этого документы передадут в Росздравнадзор, где определят, что вакцина соответствует регистрационному удостоверению, после чего выдадут документ, который является разрешением на гражданский оборот - и вакцина станет доступна.

Испытания российской вакцины от COVID-19 завершились: когда ждать массового производства >>

Напомним, ранее в июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины "Вектор" начались 28 июля.

Теги:
Россия, Россия, Карантин, коронавирус, Вакцина



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