ВОЗ прокомментировала вспышку более агрессивной формы COVID-19 во Вьетнаме

Как отметили специалисты, обнаруженный в стране штамм коронавируса SARS-CoV-2 не отличается от других по степени заразности.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли информацию о появлении более заразной формы коронавируса во Вьетнаме.

"Несмотря на то что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности. По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились", — рассказал РИА Новости представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк.

Напомним: на днях власти страны заявили о вспышке в городе Дананг (один из главных курортов и центров притяжения туристов) нового типа вируса SARS-CoV-2, более агрессивного, нежели прежде.

По данным местных врачей, необычный штамм инфекции распространяется гораздо быстрее и вызывает сразу тяжелую форму заболевания.

В связи с этим из города в экстренном порядке были эвакуированы все туристы — их около 80 тысяч.

Отметим, что под туристами в основном подразумеваются жители других регионов Вьетнама, поскольку иностранным гостям запрещен въезд в страну уже как несколько месяцев.

В Минздраве страны заявили, что новый штамм скорее всего был ввезен из-за границы нелегальными мигрантами или же возник в результате мутации в одном из местных медучреждений для больных COVID-19.