В Кремле ответили на обвинения со стороны США в дезинформации о COVID-19

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы замешана в распространении фейков о COVID-19 через англоязычные сайты.

Отметим, что ранее сразу в двух крупнейших американских изданиях — The Associated Press и The New York Times — вышли статьи, в которых утверждалось, что два бывших сотрудника ГРУ намеренно размещали ложную информацию о пандемии для "продвижения антизападных настроений".

Источники изданий заверяли, что всего было выпущено по меньшей мере 150 материалов, в которых очернялись усилия Штатов в борьбе с пандемией.

Как отметили издания, среди долгосрочных целей России — желание повлиять таким образом на ход президентских выборов в США в ноябре.

Однако в Кремле данные обвинения назвали "навязчивой фобией". Песков отметил, что российские СМИ активно освещают ситуацию с COVID-19.

"Действительно, что касается России, она не без проблем, но проходит через этот сложный период. Лучше, чем многие другие страны. Действительно, все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Соединенные Штаты в ходе прохождения этого периода. Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия", — пресс-секретарь российского президента.

По его словам, здесь, безусловно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ.