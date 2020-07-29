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Путин назвал главные требования к российской вакцине от COVID-19

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200729/14654341/Putin-nazval-glavnye-trebovaniya-k-rossiyskoy-vaktsine-ot-COVID-19.html

Вакцина от коронавируса предположительно получит разрешение на гражданский оборот уже в середине августа, а в сентябре уже планируется запустить ее промышленное производство.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание, посвященное обсуждению санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

В нем участвовали руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, председатели регионов и ключевых ведомств.

© Sputnik / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ

Среди различных вопросов отдельное внимание было уделено теме разработки вакцины от COVID-19. 

По словам Путина, есть несколько главных требований, которым она должна соответствовать и которые должны быть учтены при ее массовом выпуске.

"Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", — сказал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре.

Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин
AP Photo / Sakchai Lalit
В России вакцина от коронавируса станет доступной с 15 августа

Напомним: вакцина от COVID-19, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сейчас проходит экспертизу. Ее зарегистрирует ориентировочно 10-12 августа. 

Затем необходимо будет получить разрешение на гражданский оборот — его планируют выдать 15-16 августа.

После этого вакцина станет доступна, и можно будет запустить ее массовое производство.

Теги:
коронавирус, Вакцина, Россия



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