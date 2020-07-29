Путин назвал главные требования к российской вакцине от COVID-19

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание, посвященное обсуждению санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
В нем участвовали руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, председатели регионов и ключевых ведомств.
Среди различных вопросов отдельное внимание было уделено теме разработки вакцины от COVID-19.
По словам Путина, есть несколько главных требований, которым она должна соответствовать и которые должны быть учтены при ее массовом выпуске.
"Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", — сказал президент.
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре.
Напомним: вакцина от COVID-19, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сейчас проходит экспертизу. Ее зарегистрирует ориентировочно 10-12 августа.
Затем необходимо будет получить разрешение на гражданский оборот — его планируют выдать 15-16 августа.
После этого вакцина станет доступна, и можно будет запустить ее массовое производство.