Путин назвал главные требования к российской вакцине от COVID-19

Вакцина от коронавируса предположительно получит разрешение на гражданский оборот уже в середине августа, а в сентябре уже планируется запустить ее промышленное производство.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание, посвященное обсуждению санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

В нем участвовали руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, председатели регионов и ключевых ведомств.

© Sputnik / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ

Среди различных вопросов отдельное внимание было уделено теме разработки вакцины от COVID-19.

По словам Путина, есть несколько главных требований, которым она должна соответствовать и которые должны быть учтены при ее массовом выпуске.

"Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", — сказал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре.

Напомним: вакцина от COVID-19, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сейчас проходит экспертизу. Ее зарегистрирует ориентировочно 10-12 августа.

Затем необходимо будет получить разрешение на гражданский оборот — его планируют выдать 15-16 августа.

После этого вакцина станет доступна, и можно будет запустить ее массовое производство.