В Кыргызстане скорбят по погибшим от COVID- 19 — сегодня день траура

В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, изменена сетка теле- и радиовещания.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сегодня в соседней республике — общенациональный день траура по гражданам, погибшим от коронавируса.

Ранее с инициативой сделать 30 июля особой датой выступил глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Поминальные мероприятия в память о гражданах, ставших жертвами пандемии, прошли в мемориальном комплексе "Ата-Бейит", передает Sputnik Кыргызстан.

В церемонии принял участие президент республики, а также все высокопоставленные лица страны.

Жээнбеков также обратился к кыргызстанцам и отметил, что пандемия "стала сложным испытанием на прочность" для каждого.

"Борьба с болезнью, сохранение и защита здоровья населения — это общенациональная борьба. Силой единства, слаженной совместной работой и сплоченностью мы обязательно победим эту болезнь", — подчеркнул президент.

По последним данным, всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 1 347 человек.