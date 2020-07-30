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Приспущенный флаг Кыргызстана на центральной площади в Ала-Тоо. Архивное фото

В Кыргызстане скорбят по погибшим от COVID- 19 — сегодня день траура

Sputnik / Табылды Кадырбеков
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200730/14656866/V-Kyrgyzstane-skorbyat-po-pogibshim-ot-COVID--19--segodnya-den-traura.html

В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, изменена сетка теле- и радиовещания.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сегодня в соседней республике — общенациональный день траура по гражданам, погибшим от коронавируса.

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video: RUPTLY
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Ранее с инициативой сделать 30 июля особой датой выступил глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Поминальные мероприятия в память о гражданах, ставших жертвами пандемии, прошли в мемориальном комплексе "Ата-Бейит", передает Sputnik Кыргызстан.

В церемонии принял участие президент республики, а также все высокопоставленные лица страны.

Жээнбеков также обратился к кыргызстанцам и отметил, что пандемия "стала сложным испытанием на прочность" для каждого. 

"Борьба с болезнью, сохранение и защита здоровья населения — это общенациональная борьба. Силой единства, слаженной совместной работой и сплоченностью мы обязательно победим эту болезнь", — подчеркнул президент.

По последним данным, всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 1 347 человек.

Теги:
Сооронбай Жээнбеков, пандемия, траур, коронавирус, Кыргызстан



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