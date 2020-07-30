Безлимит на мобильный интернет отменили в каждой пятой стране

Аналитики выяснили, что в первом полугодии от тарифов с безлимитным интернетом отказались операторы в девяти странах, а в оставшихся цены на эти тарифы значительно выросли.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Операторы в каждой пятой стране мира отказались от тарифов с безлимитным мобильным интернетом из-за возросшей нагрузки на сеть в период пандемии коронавируса, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review, пишет РИА Новости.

Аналитики выяснили, что в первом полугодии от тарифов с безлимитным интернетом отказались операторы в девяти странах, а в оставшихся цены на эти тарифы значительно выросли.

"Пандемия коронавируса и последовавший за ней режим самоизоляции сильно ударил не столько по доходам операторов, сколько по инфраструктуре и сетям, нагрузка на которые серьёзно возросла. Именно это послужило главной причиной отказа от безлимитных тарифов практически в каждой пятой стране мира. При этом следует отметить, что для абонентов с высоким потреблением и готовностью за это платить операторы в большинстве стран ввели пакетные тарифы с гигантским, но все же конкретно ограниченным количеством интернет-трафика", - пояснил руководитель Content Review Сергей Половников.

Отмечается, что средняя стоимость тарифа с безлимитным доступом в интернет в России выросла с конца прошлого года на 47% - до 887,5 рубля. По мнению аналитиков, такой рост вызван переводом безлимитного интернета из разряда доступных услуг в статус премиальной.

Вместе с тем, стоимость одного гигабайта интернета в пакетных тарифах в России снизилась с конца прошлого года на 15% и составила 31,5 рубля, в мире же, наоборот, возросла - на 0,8%, до 188,4 рубля.