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Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store

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До этого основатель Telegram Павел Дуров обвинял компанию в том, что она сдерживает инновации за счет своей "монопольной мощи" на рынке приложений.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу на App Store в Европейскую комиссию, сообщает Financial Times.

"В жалобе Telegram, адресованной еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, говорится, что Apple должна "предоставить пользователям возможность загружать приложение не только из App Store", - говорится в информации.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров обвинял компанию в том, что она сдерживает инновации за счет своей "монопольной мощи" на рынке приложений.

Павел Дуров призывает покончить с монополией Apple >>

Также, в начале июля вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал российское правительство подключиться к обсуждению "налога", которые берут с мобильных разработчиков Apple и Google. 30%-ная комиссия тормозит развитие ИТ-отрасли в Европе, сказал он.

Теги:
Telegram, Telegram, Telegram, Павел Дуров



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