Сколько времени COVID-19 "живет" в воде — новое открытие ученых

В центре "Вектор" Роспотребнадзора были проведены исследования по определению жизнеспособности нового коронавируса в образцах воды.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Недавно ученые пришли к выводу, что в дехлорированной и морской воде вирус SARS-CoV-2 не размножается, однако все еще продолжает жить.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько времени коронавирус сохраняет свою жизнеспособность в такой воде.

Так, отмечается, что 90% частиц COVID-19 погибают в течение 24 часов, а 99,9% всех патогенов — в течение 72 часов.

При этом время, за которое вирус погибает, напрямую зависит от температуры воды: если при комнатной температуре частицы полностью уничтожаются за 3 дня, то при кипячении — моментально.

Ранее ученые также изучили, откуда мог появиться COVID-19, и пришли к сенсационному выводу: вирус был еще задолго до вспышки в китайском Ухане, но находился в спящем состоянии.

Следы вируса были найдены в 2019 году в образцах сточных вод, протекающих в Испании, Италии, а также Бразилии. По мнению экспертов, COVID-19 был всегда, однако что-то его неожиданно активизировало.

В ВОЗ между тем заявили, что распространение COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на меры стран по борьбе с инфекцией.

Всего в мире с момента начала пандемии выявлено свыше 17 миллионов случаев инфицирования, скончались 667 тысяч человек, выздоровели — почти 10 миллионов.