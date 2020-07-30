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Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Необходимость переноса выборов он объяснил угрозой коронавирусной инфекции COVID-19 и возможностью вмешательства других стран в выборы в случае их проведения с помощью голосования по почте.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства.

Необходимость переноса выборов он объяснил угрозой коронавирусной инфекции COVID-19 и возможностью вмешательства других стран в выборы в случае их проведения с помощью голосования по почте.

"Если будет проведено всеобщее голосование по почте (не голосование по открепительному талону, что вполне нормально), выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными в истории. Это станет огромным унижением для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать надлежащим образом, надежно и безопасно???" — написал он в твиттере.

При этом, по словам представителя штаба Трампа Хогана Гидли, действующий глава государства, говоря о переносе выборов, "лишь поднял вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте".

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября. Однако в стране идет активная дискуссия о том, как проводить их в условиях пандемии коронавируса. 

Теги:
Дональд Трамп, Дональд Трамп, Трамп, выборы, США, США



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