В Казахстане обнаружили останки древней гигантской рептилии — видео

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Палеонтолог-любитель Владимир Ярцев из казахстанского города Актау наткнулся на необычную находку.
Видео останков он опубликовал в своем Instagram.
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Кости неизвестной крупной морской рептилии 🦕 Возраст, согласно отложениям, где были обнаружены кости: Мел, поздний Альб - ранний Сеноман (~95-100 млн лет) Место обнаружения: Тюбкараган, Мангыстау (Мангышлак), Казахстан ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bones of unidentified marine reptile 🦕 Cretaceous, early Cenomanian - late Albian ~95-100 mya (according to relevant sediments) Location: Tyubkaragan, Mangystau (Mangyshlak), Kazakhstan . . . #Актау #Мангыстау #Мангистау #Aktau #Mangistau #Mangystau #caspiansea #Каспий #Mangyshlak #Мангышлак #Казахстан #Kazakhstan #Тетис #Tethys #fossils #fossilhunting #prehistoric #палеонтология #paleontology #reptile #плезиозавр #Plesiosaur
Как отметил мужчина, найденные кости скорее всего принадлежат древнейшей рептилии, возраст которой может достигать 100 миллионов лет.
Таким образом, можно сделать вывод, что существо обитало на нашей планете в Меловой период — это последний и самый продолжительный период Мезозойской эры (145-66 миллионов лет назад).
По мнению Владимира, размер останков указывает на то, что животное было гигантских размеров.
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"Это может быть ихтиозавр, плезиозавр, плиозавр и другие. Почему я уверен в возрасте костей? Двумя метрами выше конкреции с костями я обнаружил зуб акулы Птиходус, крепко сидящий в отложениях. Эта акула обитала только в Меловом периоде и в наших краях преимущественно в Сеноманском ярусе. Так что этим найденным костям рептилии именно столько лет, так как горизонт, в котором я их нашел, находится ниже пояса, где был обнаружен зуб акулы", — рассказал Ярцев в беседе с изданием Lada.kz.
Позднее ученые подтвердили догадки Владимира. По их мнению, найденные кости принадлежат плезиозавру (изображен на фото выше).
Эти существа жили 227-66 миллионов лет назад.