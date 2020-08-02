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Скелет древнего ящера

В Казахстане обнаружили останки древней гигантской рептилии — видео

© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200802/14684122/V-Kazakhstane-obnaruzhili-ostanki-drevney-gigantskoy-reptilii--video.html

Отмечается, что извлечь кости будет непросто, поскольку они находятся в твердой породе земли, а сами они – очень хрупкие.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Палеонтолог-любитель Владимир Ярцев из казахстанского города Актау наткнулся на необычную находку.

Видео останков он опубликовал в своем Instagram.

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Кости неизвестной крупной морской рептилии 🦕 Возраст, согласно отложениям, где были обнаружены кости: Мел, поздний Альб - ранний Сеноман (~95-100 млн лет) Место обнаружения: Тюбкараган, Мангыстау (Мангышлак), Казахстан ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bones of unidentified marine reptile 🦕 Cretaceous, early Cenomanian - late Albian ~95-100 mya (according to relevant sediments) Location: Tyubkaragan, Mangystau (Mangyshlak), Kazakhstan . . . #Актау #Мангыстау #Мангистау #Aktau #Mangistau #Mangystau #caspiansea #Каспий #Mangyshlak #Мангышлак #Казахстан #Kazakhstan #Тетис #Tethys #fossils #fossilhunting #prehistoric #палеонтология #paleontology #reptile #плезиозавр #Plesiosaur

Публикация от Vladimir Yartsev (@hedgehog_1979)

Как отметил мужчина, найденные кости скорее всего принадлежат древнейшей рептилии, возраст которой может достигать 100 миллионов лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что существо обитало на нашей планете в Меловой период — это последний и самый продолжительный период Мезозойской эры (145-66 миллионов лет назад).

По мнению Владимира, размер останков указывает на то, что животное было гигантских размеров.

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Публикация от Vladimir Yartsev (@hedgehog_1979)

"Это может быть ихтиозавр, плезиозавр, плиозавр и другие. Почему я уверен в возрасте костей? Двумя метрами выше конкреции с костями я обнаружил зуб акулы Птиходус, крепко сидящий в отложениях. Эта акула обитала только в Меловом периоде и в наших краях преимущественно в Сеноманском ярусе. Так что этим найденным костям рептилии именно столько лет, так как горизонт, в котором я их нашел, находится ниже пояса, где был обнаружен зуб акулы", — рассказал Ярцев в беседе с изданием Lada.kz.

Позднее ученые подтвердили догадки Владимира. По их мнению, найденные кости принадлежат плезиозавру (изображен на фото выше). 

Эти существа жили 227-66 миллионов лет назад.

Теги:
археологические раскопки, динозавр, Казахстан



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