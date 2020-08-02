В Казахстане обнаружили останки древней гигантской рептилии — видео

Отмечается, что извлечь кости будет непросто, поскольку они находятся в твердой породе земли, а сами они – очень хрупкие.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Палеонтолог-любитель Владимир Ярцев из казахстанского города Актау наткнулся на необычную находку.

Видео останков он опубликовал в своем Instagram.

Как отметил мужчина, найденные кости скорее всего принадлежат древнейшей рептилии, возраст которой может достигать 100 миллионов лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что существо обитало на нашей планете в Меловой период — это последний и самый продолжительный период Мезозойской эры (145-66 миллионов лет назад).

По мнению Владимира, размер останков указывает на то, что животное было гигантских размеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Yartsev (@hedgehog_1979) 1 Авг 2020 в 5:25 PDT

"Это может быть ихтиозавр, плезиозавр, плиозавр и другие. Почему я уверен в возрасте костей? Двумя метрами выше конкреции с костями я обнаружил зуб акулы Птиходус, крепко сидящий в отложениях. Эта акула обитала только в Меловом периоде и в наших краях преимущественно в Сеноманском ярусе. Так что этим найденным костям рептилии именно столько лет, так как горизонт, в котором я их нашел, находится ниже пояса, где был обнаружен зуб акулы", — рассказал Ярцев в беседе с изданием Lada.kz.

Позднее ученые подтвердили догадки Владимира. По их мнению, найденные кости принадлежат плезиозавру (изображен на фото выше).

Эти существа жили 227-66 миллионов лет назад.