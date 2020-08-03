В США две сестры встретили друг друга спустя полвека благодаря COVID-19

Это история о воссоединении семьи. Пожилая американка долгое время пыталась найти свою сестру, однако помог счастливый случай: они встретились в реабилитационном центре.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Пандемия COVID-19 стала испытанием для всей планеты: она отразилась не только но глобальной политике, экономике, но и на жизни простых людей.

Однако иногда происходят истории, которые позволяют задуматься о том, что в редких случаях в пандемии все же есть положительные моменты.

Одна из таких историй произошла в американском штате Небраска. Две сестры, благодаря коронавирусу, воссоединились через более чем 50 лет, передает UPI.

COVID-19 has taken so much ... but it gave Bev Boro and Doris Crippen family.



More from @KETV on the unbelievable reunion between two long-lost sisters at Dunklau Gardens at Methodist Fremont Health: https://t.co/A4WT0MCPmD — Methodist Health System (@MeaningOfCare) July 23, 2020

Семидесятитрехлетняя Дорис Криппен заболела COVID-19 в мае. Поначалу женщина считала, что у нее обычный грипп, однако организм настолько ослаб, что однажды пенсионерка упала и сломала руку.

Ее госпитализировали. В больнице, где она провела около месяца, женщине сообщили о положительном анализе на коронавирус.

После выписки она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт.

Оказалось, что именно там уже как 20 лет работает 53-летняя Бев Боро — ее сестра. Девочек разъединили еще в далеком детстве, однако Бев долгие годы искала свою сестру и сразу же ее узнала, как увидела в списке пациентов.

"Я не могла поверить в это. Я подумала: "Боже мой, думаю, это моя сестра", — рассказала женщина.

По ее словам, из-за того что Дорис плохо слышит, Бев написала имя их общего отца на доске, и Дорис поняла, что перед ней стоит сестра, которую она тоже искала много лет.

"Это было благословение Господа, что меня отправили сюда (в реабилитационный центр. — Sputnik), потому что если бы меня сюда не отправили, я бы не нашла ее", — поделилась своими эмоциями пенсионерка.

Женщины не виделись более 50 лет. У них общие отец, но разные матери, поскольку Бев (младшую) отдали на удочерение еще в младенчестве.