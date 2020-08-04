В Азии набирает популярность новый тренд — фотосессии с книгами из СССР

На одном фото модель держит книгу М. Э. Айрапетяна "Ленинские принципы внешней политики Советского государства". На другом снимке можно заметить старое руководство для кровельщиков и садоводов. О новом модном веянии читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Азии дали второе дыхание советским книгам. Дело в том, что именно их стали активно использовать в качестве реквизита для фотосессии местные девушки.

Учебники и научные пособия из СССР в руках азиатских красавиц заметили русскоязычные пользователи Сети.

На фотографиях можно увидеть совершенно разнообразную литературу: это и руководство по изучению атомной физики, и учебник по интегралам, и даже инструкция по ремонту экскаватора Э-505.

​Пользователи выдвинули свою версию, как появился этот новый модный тренд.

​Большинство сошлись во мнении, что старые советские книги попали в Китай, Корею и Японию благодаря студентам, которые когда-то давно ездили учиться в СССР по обмену.