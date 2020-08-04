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Девушка читает книгу

В Азии набирает популярность новый тренд — фотосессии с книгами из СССР

© CC0 / Unsplash / Priscilla Du Preez
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200804/14700625/V-Azii-nabiraet-populyarnost-novyy-trend--fotosessii-s-knigami-iz-SSSR.html

На одном фото модель держит книгу М. Э. Айрапетяна "Ленинские принципы внешней политики Советского государства". На другом снимке можно заметить старое руководство для кровельщиков и садоводов. О новом модном веянии читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Азии дали второе дыхание советским книгам. Дело в том, что именно их стали активно использовать в качестве реквизита для фотосессии местные девушки.

Учебники и научные пособия из СССР в руках азиатских красавиц заметили русскоязычные пользователи Сети. 

На фотографиях можно увидеть совершенно разнообразную литературу: это и руководство по изучению атомной физики, и учебник по интегралам, и даже инструкция по ремонту экскаватора Э-505.

​Пользователи выдвинули свою версию, как появился этот новый модный тренд.

​Большинство сошлись во мнении, что старые советские книги попали в Китай, Корею и Японию благодаря студентам, которые когда-то давно ездили учиться в СССР по обмену.

Теги:
девушки, фотосъемка, Азия, СССР



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