В Азии набирает популярность новый тренд — фотосессии с книгами из СССР

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Азии дали второе дыхание советским книгам. Дело в том, что именно их стали активно использовать в качестве реквизита для фотосессии местные девушки.
July 30, 2020
Учебники и научные пособия из СССР в руках азиатских красавиц заметили русскоязычные пользователи Сети.
На фотографиях можно увидеть совершенно разнообразную литературу: это и руководство по изучению атомной физики, и учебник по интегралам, и даже инструкция по ремонту экскаватора Э-505.
July 30, 2020
Пользователи выдвинули свою версию, как появился этот новый модный тренд.
July 30, 2020
Большинство сошлись во мнении, что старые советские книги попали в Китай, Корею и Японию благодаря студентам, которые когда-то давно ездили учиться в СССР по обмену.