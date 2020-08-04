Дональд Трамп требует продать TikTok американской компании до 15 сентября

Президент США дал Microsoft разрешение на переговоры, если стороны заключат сделку в течение 45 дней.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Функционирование приложения TikTok будет прекращено в Штатах, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, тогда TikTok прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно", - сказал президент.

Возможную блокировку сервиса власти Штатов начали обсуждать на фоне ухудшения отношений с Китаем — TikTok заподозрили в слежке за пользователями. В конце июля гендиректор соцсети Кевин Майер выступил с заявлением в защиту компании и сообщил, что TikTok открыла экспертам доступ к своим алгоритмам.

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Напомним, TikTok - TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.