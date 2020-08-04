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Полиция задержала в Москве приезжего, нарушившего ПДД более 500 раз

© Sputnik / Владимир Сергеев
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200804/14703144/Politsiya-zaderzhala-v-Moskve-priezzhego-narushivshego-PDD-bolee-500-raz.html

Оказалось, что штрафы он не оплачивал, за что на него было составлено 189 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Сотрудники ДПС задержали в Москве водителя с признаками опьянения, за которым числится 562 нарушения ПДД, сообщает ГУМВД по Москве.

Полицейские остановили на Зеленоградской улице автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Водитель нервничал при проверке документов, а также имел признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

"Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Оказалось, что штрафы он не оплачивал, за что на него было составлено 189 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ОМВД по Ховрино, материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.

Теги:
ПДД, Россия, Россия, Москва, Москва



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