Полиция задержала в Москве приезжего, нарушившего ПДД более 500 раз

Оказалось, что штрафы он не оплачивал, за что на него было составлено 189 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Сотрудники ДПС задержали в Москве водителя с признаками опьянения, за которым числится 562 нарушения ПДД, сообщает ГУМВД по Москве.

Полицейские остановили на Зеленоградской улице автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Водитель нервничал при проверке документов, а также имел признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

"Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Оказалось, что штрафы он не оплачивал, за что на него было составлено 189 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ОМВД по Ховрино, материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.