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Самый малочисленный народ России насчитывает всего 24 человека

© Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200810/14739931/Samyy-malochislennyy-narod-Rossii-naschityvaet-vsego-24-cheloveka.html

В РФ коренными малочисленными признаются народы, насчитывающие менее 50 тысяч человек, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков и сохраняющие традиционный образ жизни.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Россия — многоконфессиональное и многонациональное государство. В нем на сегодняшний день проживают более 190 народов, 47 из них относятся к малочисленным.

Однако самым малочисленным считаются чамалалы (или чамалинцы). Их относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.

На 2010 год насчитывалось всего 24 представителя этой народности.

"Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 889 человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 438 чамалалов, а в 1967-м их насчитали более четырех тысяч человек", — рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Между тем в России есть и другие малочисленные народы.

© Sputnik / Игорь Онучин
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К примеру, в 2010 году, согласно данным переписи, в Ленинградской области жили 1 380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь.

В Хабаровском крае проживали 11 009 нанайцев, 480 негидальцев, 2 149 нивхов, 441 орочи, 2 621 ульчи, 1 128 эвенов, 620 удэгейцев и еще несколько коренных дальневосточных этносов.

Отметим, что в РФ малочисленными народами считаются те, которые насчитывают менее 50 тысяч человек. Кроме того, учитывается их проживание на территории расселения своих предков и соблюдение традиционного уклада жизни. 

Теги:
перепись населения, Дагестан, население, Россия



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